قال النائب د.جمعان الحربش: إن نتائج لجنة التحقيق في وفاة النائب الراحل فلاح الصواغ اثبتت تجاوزات كارثية في وزارة الصحة.

ووضع الحربش، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس، أمام وزير الصحة خيارين: إما وقف القيادات الفاسدة في وزارته ومعالجة التجاوزات، وإما المساءلة السياسية.

وأكد ان نتائج لجنة التحقيق في وفاة الصواغ تدين الوزير، وتؤكد ان اجراء عملية شفط الدهون خطرة وكارثية، وأثرت بالسلب على الفقيد، حيث حدث فتق في الأمعاء وتسمم جسمه لمدة 36 ساعة حتى توفي.

وأوضح أن الوزارة رفضت تزويد اللجنة بأسماء لجنة التحقيق المكلفة من قبل الوزارة، ولم تزود اللجنة بالملف الطبي الشخصي للصواغ.

وأشار إلى أن التقرير النهائي للوفاة تم رفعه بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقبل أسبوع توفيت حالة جديدة للسبب نفسه «ثقب في الأمعاء»، مستغربا اقتصار العقوبة على خصم أسبوعين للجراح وطبيب التخدير.

وأكد الحربش من جهة أخرى وجود حالات فساد عدة في وزارة الصحة منها: قيام إحدى الشركات الطبية بتخصيص راتب لأحد القياديين بلغ 2000 دينار.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه قدم استجوابا لوزير الصحة الأسبق أحمد العبدالله بسبب قيادي فاسد، وأنه لا يستبعد تكرار الأمر مع وزير الصحة الجديد د.جمال الحربي.

وأضاف الحربش أنه تم تغيير شكل أحد المشاريع التي سوف تنشأ في مستشفى العدان من دائري الى مربع عن طريق قيادات وزارة الصحة، وانخفض السعر 20 مليونا من دون ان يتم تغيير قيمة العقد.

وأشار إلى عدم وجود تدقيق مالي في مشروع عافية لمراجعة الفواتير التي تصرف فلا يعرف المريض هل صرف الـ 17 ألف دينار التي خصصت له وفق مشروع عافية؟

وأوضح أن عقود الممرضات توجد حولها شبهات، وأنه وجه سؤالا برلمانيا حول تقاضي أموال تصل الى 7 آلاف دينار من الممرضات اللاتي يتم استقدامهن إلى الكويت.

وقال الحربش: إن احصائية الأخطاء الطبية التي ذكرت في لجنة التحقيق ليست دقيقة وإنما ما ذكر يتعلق بالأخطاء التي تم تحويلها إلى المحاكم.