قدم النائب ناصر الدوسري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان جاء فيه: نمى إلى مسامعنا خبر توطين أو توزيع مصانع جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية أو في المناطق القريبة من منطقة علي صباح السالم السكنية، فكم عدد هذه المصانع الجديدة التي ستوزع أو توطن هناك؟ مع تزويدنا بالمستندات التي تتعلق بتوطين وتوزيع المصانع الجديدة.

ما طبيعة هذه المصانع التي سيتم توزيعها، وما المنتجات التي ستنتجها هذه المصانع؟ مع تزويدنا بنشاط هذه المصانع وتراخيصها المعتمدة من قبل الوزارة، وهل تمت دراسة الأثر البيئي لهذه المصانع على المناطق السكنية القريبة منها وسكانها؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة من هذه الدراسة، وهل قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة بأي دراسة بيئية تتناول تأثير المصانع القريبة من المناطق السكنية وخاصة منطقة علي صباح السالم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة من تلك الدراسات.

وهل توجد دراسة سابقة لدى الوزارة عن تخصيص قسائم صناعية في المناطق البعيدة عن الحزام الحضري للمناطق السكنية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من الدراسة.

وما إجراءات الوزارة لحماية البيئة وحماية الصحة العامة لسكان منطقة علي صباح السالم بعد تزايد التلوث في المنطقة وشكوى مواطنيها من التلوث والروائح الكريهة؟ ويرجى تزويدنا بهذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن.