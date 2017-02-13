وجه النائب احمد الفضل سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه ما يلي:

تردد البعض من نواب مجلس الأمة 2009 على دول جمهورية البوسنة والجمهورية التركية، وشاع بين الناس أن من بعض هؤلاء النواب يمتلك عقارات وأراضي وشركات تقدر بملايين الدولارات.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ تقرير يشمل كل العقارات والأراضي والشركات المسجلة باسم نواب المجالس 2009 والمبطل الأول والمبطل الثاني و2013 و2016 أو أقربائهم من الدرجة الأولى وذلك من خلال سفارات الكويت في كل من جمهورية البوسنة والجمهورية التركية، مع ارفاق ما يثبت ذلك من دوائر العقار الحكومية والغرف التجارية بهاتين الدولتين.

2 ـ ما نوع وعدد الشركات التي يملكها نواب المجالس السالفة الذكر في الدول المذكورة سلفا وما نشاطها ورأسمالها؟

3 ـ هل توجد أي أنشطة تجارية أو استثمارية أخرى تذكر للسادة نواب المجالس أو أقربائهم من الدرجة الأولى منذ عام 2009 حتى تاريخ السؤال؟