القاهرة ـ هناء السيد

أقام سفيرنا بالقاهرة محمد الذويخ ومندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق وذلك بمقر سفارتنا في القاهرة.

وأعرب الغانم عن شكره وتقديره للسفيرين الذويخ والبكر على ما قاما به من جهود لتسهيل مهمة الوفد البرلماني المشارك في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وقال الغانم إن المأدبة كانت فرصة للاستماع إلى آراء ووجهات نظر الكويتيين العاملين في المكاتب الممثلة للمصالح الكويتية في مصر اضافة الى الاستماع الى هموم ومشاكل الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية.

وأشاد الغانم بالدور الذي يلعبه العاملون في الخارج كل في مجاله في رعاية وتسيير مصالح المواطنين الكويتيين.

وحضر المأدبة النواب د.عودة الرويعي ود.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي وعدد من أعضاء السفارة والمندوبية والعاملين في المكاتب الممثلة للمصالح الكويتية في مصر.

يذكر أن الغانم يرأس وفدا برلمانيا للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي الثاني مع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.