اجتمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في قصر الاتحادية بالقاهرة امس الى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع «نقلت لفخامة الرئيس السيسي رسالة شفوية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة فيما حملني فخامته تحياته الصادقة الى سمو الامير وتمنياته بموفور الصحة والعافية».

وقال الغانم «بحثت مع فخامته عددا من الموضوعات الملحة التي تهم البلدين الشقيقين، واكد فخامته تقديره العالي للدور المهم الذي تلعبه الكويت بقيادة سمو الامير في المنطقة».

وقال الغانم «اكدت لفخامة الرئيس السيسي تقديرنا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة واهمية تعاظم هذا الدور واضطلاع القاهرة بدور القلب النابض للامة العربية».

واضاف الغانم «كما اكدت على وقوفنا وتضامننا الكامل مع مصر في وجه الاعمال الارهابية والمحاولات التي تستهدف امن واستقرار مصر».

وقال الغانم «بدوره اكد فخامته التزام مصر التاريخي بأمن الكويت ووقوفها معها ضد أي تهديد خارجي وحرصها على اخذ علاقاتها المتميزة والاستثنائية مع الكويت الى آفاق اكثر رحابة وطموحا».

وحضر الاجتماع سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ.