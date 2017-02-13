الطبطبائي: نناقش قضايا اللاجئين السوريين وفك الحصار وحقوق الإنسان



القاهرة - هناء السيد

بمشاركة أعضاء مجلس الأمة الأعضاء بالبرلمان العربي د.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي وعسكر العنزي وخالد العتيبي، انطلقت بالقاهرة اعمال اجتماعات اللجان الأربع التابعة للبرلمان العربي وذلك للتحضير للجلسة العامة الرابعة للبرلمان والمقررة الثلاثاء بمقر الجامعة العربية.

وقال النائب د.وليد الطبطبائي عضو لجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان انه تمت مناقشة قضايا حقوق الانسان خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وما تتعرض له من انتهاكات وكذلك قضية اللاجئين السوريين والوضع المأساوي لهم وفك الحصار عن غزة بالإضافة الى مشروع مذكرة بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي للوضع اللاإنساني والقوانين التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وأكد الطبطبائي ان البرلمان العربي يظل منبرا للتواصل وفرصة للتنسيق بين المواقف العربية كمنظومة عربية تعمل من اجل الشعوب.

من جانبه، قال النائب خالد العتيبي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية انه سيتم بحث العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله والمحولة من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة وأخرى محولة من هيئة مكتب البرلمان ومنها التقرير المالي وذلك للاطلاع عليه ومناقشته ورفع تقرير للجلسة العامة بخصوصه.

وقال النائب علي الدقباسي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ان اللجنة تناقش تطورات الاوضاع بالمنطقة وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع الأمني في الدول العربية والجولان العربي السوري المحتل واحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث.

كما تناقش اللجنة التحضير لعقد ندوة اقتصادية موسعة تتناول الحديث عن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، فضلا عن التحضير لجلسة استماع حول مناخ الاستثمار في الوطن العربي.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني وتقرير حول مشاركة البرلمان العربي في المنتدى العربي الثاني للنهوض باللغة العربية الذي عقد ديسمبر الماضي.

كما تبحث اللجنة ايضا وضع تصور لتكريم اعضاء البرلمان العربي السابقين ووضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم والبحث العلمي في العالم العربي ورفعها لمكتب البرلمان.

كما تستعرض اللجنة رؤيتها بشأن اعتماد طريقة متابعة تقارير المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بالدول العربية.