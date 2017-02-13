عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى البلاد امس قادما من العاصمة المصرية القاهرة وذلك عقب مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال الغانم على ارض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وسفير جمهورية مصر لدى الكويت ياسر عاطف.

ورافق الغانم وفد نيابي ضم كلا من أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي والنواب: د. وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي وخالد العتيبي وعسكر العنزي.

وكان الغانم قد التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة في وقت سابق امس.