وجه النائب ناصر الدوسري سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء فيه:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما سبب تغير تبعية إدارة الخدمات العامة لأكثر من قطاع مرات عدة؟ حيث كان في القطاع الإداري ثم المالي ثم اعيد قبل فترة للقطاع الإداري. هل التغيرات تتم حسب تنقلات الوكلاء وتغيرهم؟ ما أسباب هذه التنقلات للإدارة التي تعتبر من الإدارات المهمة في الوزارة؟

(2) هل بالفعل تمت الموافقة من قبل لجنة المناقصات المركزية للترسية على شركة المباني والمقاولات لتوريد الوجبات الغذائية لضيافة القادة علما بأن الشركة المذكورة لم تمارس أي نشاط تجاري يدل على توريدها للأغذية، حيث إنها مختصة بالمباني والانشاءات وتنظيف الشوارع والطرقات؟ ما شروط الشركات التي تقدم الوجبات للطلبة؟ وما الإجراءات المتبعة تجاه الشركات المسببة لتلوث الوجبات الغذائية؟

(3) أقر مجلس الوزراء كادرا للموظفين ممن يحملون مسمى صائغ برامج بعد رفعه من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهو الكادر الذي أصبح نافذا من يوم إقراره من قبل مجلس الوزراء، الا ان القرار أصبح نافذا لصالح الموظفين الجدد فقط، فما أسباب عدم شمول حملة مسمى «صائغ برامج» من الموظفين الحاصلين على هذا المسمى قبل إقرار الكادر؟

(4) هل حصل أحد ممن يحملون مسمى صائغ برامج قبل إقرار الكادر من قبل مجلس الوزراء على هذا الكادر؟ مع تزويدي بأعدادهم وأسمائهم إن كانت الإجابة بنعم.

(5) هل رفعت دعاوى على وزارة التربية لبعض حملة مسمى صائغ برامج؟ وما نتيجة هذه الدعاوى على الوزارة في القضاء؟ مع تزويدي بأسماء وأعداد من رفع دعوى على الوزارة ونتيجة هذه الدعاوي إن كانت الإجابة بنعم.

(6) ما دواعي زيادة رسوم المدارس الخاصة 3% لسنة 2016/2017 وكذلك لسنة 2017/2018؟

(7) توفر الدولة سكنا للمعلمات والمعلمين، حيث يتم توفير مبان سكنية بإيجار وعقود بين ملاك العقارات ووزارة التربية وبعد إقرار بدل السكن الذي وفرته الدولة لهم؟ كم تكلفة ايجار تلك المباني وعددها؟ كم عدد المعلمين والمعلمات الذين خرجوا بعد زيادة بدل السكن؟

(8) كم عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين في المرحلة الثانوية من أصحاب التخصصات التالية (لغة عربية/ لغة انجليزية/ علوم بمجالاتها المختلفة/ رياضيات) مقارنة مع عدد المعلمين والمعلمات الوافدين؟ ما هي خطط الوزارة لجذب المعلمين الكويتيين للتوجه للتدريس في المرحلة الثانوية؟

(9) ما معايير اختيار المعلمين الوافدين للتدريس في مدارس الكويت؟ ما سنوات الخبرة المطلوبة ليتم قبول المعلم للتدريس؟ كم تبلغ التكليف المادية للجان المنعقدة في الخارج لاختيار المعلمين؟

(10) ما مقدار الصرف على بعض المشروعات الانشائية في وزارة التربية وبعض الأنواع الخاصة بالمشاريع التطويرية الواردة ضمن مشاريع خطة التنمية؟ وما الأسباب والمعوقات التي تحول دون الصرف على بعض المشاريع لاسيما خلال العام الدراسي؟

(11) ما خطط وزارة التربية قصيرة وبعيدة المدى واستراتيجية وإنجاز المجلس الأعلى للتعليم ومراكز تطوير التعليم؟