أكد للرئيس السيسي تقدير الكويت للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وأهمية تعاظم هذا الدور واضطلاع القاهرة بدور القلب النابض للأمة العربية

‏حققت الديبلوماسية البرلمانية نتائج مثمرة على الصعيدين الوطني والعربي من خلال مشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية في القاهرة.

وعقد الغانم سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين والعرب ناقش خلالها قضايا وطنية وعربية فيما شارك في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس الخليجية الذي عقد في مقر جامعة الدول لعربية بالقاهرة.

والتقى الغانم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس البرلمان المصري علي عبدالعال ورئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري، كما استمع الى آراء العاملين في المصالح الكويتية بمصر ومشاكل وهموم الطلبة الكويتيين.

وجاءت نتائج اللقاءات في صالح تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك على جميع المستويات سواء البرلمانية أو الاقتصادية أو من جهة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة والإقليم.

وشددت اللقاءات على أهمية مواجهة العرب للتحديات كالبنيان المرصوص للتعبير بشكل حقيقي عما يربط بين الشعوب العربية من علاقات ووشائج.

وأكدت اللقاءات أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير في المنطقة، وضرورة بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي لمنع تدخلها في تأجيج النزاعات الداخلية للدول.

الرئيس المصري

التقى الرئيس الغانم رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي ونقل الغانم إلى الرئيس المصري رسالة شفوية من صاحب السمو الأمير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وأكد الغانم للرئيس السيسي تقدير الكويت للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وأهمية تعاظم هذا الدور واضطلاع القاهرة بدور القلب النابض للأمة العربية.

وأكد الغانم وقوف الكويت وتضامنها الكامل مع مصر في وجه الأعمال الإرهابية والمحاولات التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

من جانبه، حمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مرزوق الغانم تحياته الصادقة إلى صاحب السمو الأمير وتمنياته بموفور الصحة والعافية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تقديره العالي للدور المهم الذي تلعبه الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير في المنطقة.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد التزام مصر التاريخي بأمن الكويت ووقوفها معها ضد أي تهديد خارجي وحرصها على أخذ علاقاتها المتميزة والاستثنائية مع الكويت إلى آفاق أكثر رحابة وطموحا.

رئيس البرلمان المصري

وعقد الغانم مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبد العال وأكد على أن المباحثات كانت صريحة ومهمة للغاية وسينتج عنها العديد من الخطوات التي ستكون في صالح العمل البرلماني العربي والإسلامي.

وشدد الغانم على أهمية مواجهة العرب للتحديات كالبنيان المرصوص للتعبير بشكل حقيقي عما يربط ما بين الشعوب العربية من علاقات ووشائج.

ولفت الغانم إلى قوة ورسوخ العلاقة الثنائية بين مصر والكويت ووصفها بالتاريخية والمميزة، مبينا أن البرلمان المصري يعد من أعرق البرلمانات في العالم والبرلمان الكويتي يعد من أعرق وأقدم البرلمانات في المنطقة.

وأوضح أن العلاقة التكاملية التعاونية بين البرلمانين المصري والكويتي لن ينتج عنها إلا ما فيه الخير وصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المصري د.علي عبد العال أن الكويت تلعب دائما دورا متوازنا في السياسة الخارجية بين الدول العربية والمنطقة. وقال إن اللقاء برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صريح وشفاف وتطرق للعلاقات بين البلدين وما يخص العلاقات العربية، لافتا إلى وجود تطابق في وجهات نظر الجانبين تجاه العديد من القضايا وأن القواسم المشتركة بينهما قوية وعميقة.

رئيس البرلمان العراقي

وبحث الغانم مع نظيره العراقي د. سليم الجبوري في مقر إقامته في القاهرة موضوع خور عبدالله، وأكد أن التصريحات الرسمية العراقية وتصريحات رئيس البرلمان العراقي بشأن خور عبدالله قطعت الطريق على من يريد اشعال الفتنة بين الجانبين.

وأضاف أن مباحثاته مع الجبوري كانت بمنتهى الصراحة والشفافية ما بين الأشقاء في الطرفين، لافتا إلى أن الجبوري أكد على موقف البرلمان العراقي الواضح والغالبية من البرلمان من احترامهم لسيادة الكويت واحترامهم لكل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت والعراق.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العراقي د. سليم الجبوري أن الموقف الرسمي للبرلمان العراقي والجهات الرسمية العراقية هو احترام كل الاتفاقيات التي حصلت والالتزامات الاممية واحترام سيادة دول الجوار وفي مقدمتها الكويت.

وشدد على حرص العراق على استمرار العلاقة بين البرلمانين من خلال لجان مشتركة ودائمة، واعتبار ما حصل زوبعة يمكن تجاوزها من خلال السعي المشترك والارادة الحقيقية التي تربط الشعبين والجهات الرسمية في البلدين.

وأشار الجبوري إلى حكمة سمو الأمير والقيادات العراقية الرسمية، وكذلك رغبة البرلمان العراقي الجادة في ديمومة العلاقة بين الكويت والعراق والحفاظ على متانتها واستدامة قوتها في سبيل تعزيز الصلة التي تربط البلدين الشقيقين.

لقاء الطلبة الدارسين في مصر

والتقى الرئيس الغانم خلال مأدبة عشاء على شرفه والوفد المرافق له أقامها سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ، العاملين في المكاتب الممثلة للمصالح الكويتية في مصر. واستمع الغانم الى آراء ووجهات نظر الكويتيين العاملين في المكاتب الممثلة للمصالح الكويتية في مصر اضافة الى الاستماع الى هموم ومشاكل الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية.

وأشاد الغانم بالدور الذي يلعبه العاملون في الخارج كل في مجاله في رعاية وتسيير مصالح المواطنين الكويتيين.

أعمال مؤتمر البرلمان العربي

وصدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية التي شارك فيه الغانم وثيقة رفعها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكدت الوثيقة على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حملها صاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وثمنت الوثيقة جهود الكويت في استضافة مؤتمر الحوار الوطني الشامل للأطراف اليمنية وتيسير الحوار اليمني-اليمني، مشيدة بمبادرة صاحب السمو الأمير لإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت ضرورة إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاديات العربية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة كأولوية للتنمية في الدول العربية، ووضع استراتيجية للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشددت الوثيقة على وجوب استكمال جهود مجلس الامة الكويتي لتجميد عضوية الكنيست الاسرائيلي بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967م كخيار استراتيجي لا بديل عنه، مطالبة الدول العربية بإطلاق المبادرات السياسية لحل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة.

وطالبت بتفعيل مجلس السلم والأمن العربي وآلياته للوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وبناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي لمنع تدخلها في تأجيج النزاعات الداخلية.