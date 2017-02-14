وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الاسترالي ستيفن باري لزيارة الكويت بهدف تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت سفارتنا لدى استراليا في بيان ان سفير الكويت لدى كانبرا نجيب عبدالرحمن البدر سلم الرئيس باري في مقر مجلس الشيوخ رسالة خطية من الرئيـــس الغانم ضمنها دعوته إلى زيارة الكويـــت على رأس وفـــد بـرلماني.

ووفقا للبيان، قال السفير نجيب البدر إنه نقل لباري خلال اللقاء تحيات الرئيس الغانم وتطلعه لمواصلة تطوير التعاون البرلماني بين البلدين بشكل يسهم في تنمية المصالح المشتركة.

وتضمنت الرسالة اهمية الزيارة لتعزيز أواصر الصداقة البرلمانية وتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واستذكر السفير البدر خلال اللقاء الموقف المبدئي الذي اتخذه مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي في دعم قرارات مجلس الأمن الخاصة بإدانة الغزو العراقي في عام 1990 وكذلك لدعمهما قرارات رئيس الحكومة الأسترالية بوب هوك المتعلقة بالانضمام للتحالف الدولي.

من جانبه، عبر رئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري عن الشكر لدعوته إلى زيارة الكويت.

مؤكدا الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق أواصر الصداقة البرلمانية المشتركة مع الكويت في جميع المجالات والوصول بها الى مستوى الطموح.

.. ويستقبل رئيس مجموعة عمل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للمحاسبة

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس مجموعة عمل المنظمة الاوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمدقق العام لمكتب التدقيق الوطني بجمهورية استونيا الدكتور آلار كاريس وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وحضر اللقاء رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.