وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد جاء فيه: استنادا الى أهمية توفير الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة الجهراء، وبناء على توافر أرض مخصصة لبناء سوق مركزي لمنتسبي وزارة الدفاع في الجهراء مقابل الادارة العامة للمرور، لذا يرجى إفادتنا عن الآتي:

1 ـ ما مبررات تأخير بناء السوق المذكور؟

2 ـ هل تم الانتهاء فعلا من تصميم بناء السوق، ثم تم وقف الإجراءات في تنفيذه؟

3 ـ من يتحمل مسؤولية تأخير بناء السوق المذكور؟

4 ـ ما الاجراءات المتخذة لاستغلال الارض وبنائها حتى لا يتم الهدر بضياع فرصة استثمارها؟

5 ـ متى يتوقع الانتهاء من بناء السوق، وتوفير الخدمة للآلاف من منتسبي وزارة الدفاع في محافظة الجهراء؟