قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: لما للتعليم الديني من اهمية وتأثيره في التربية والسلوك القويم، ونظرا لعدم وجود فروع للمعهد الديني في جميع المحافظات، فإن المعاهد الحالية لا تستوعب أعداد المتقدمين سنويا، فمن الضروري وجود فرع للمعهد في كل محافظة حتى يتم القضاء على مشكلات عديدة مثل مشكلة استيعاب أعداد المتقدمين ومشكلة المواصلات التي يعاني منها كثير من الطلاب ومنهم بناتنا في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، فهم يستغرقون وقتا طويلا للذهاب للمعهد الرئيسي بقرطبة، ما يؤثر على تحصيلهم العلمي.

فهذه المشكلات لها انعكاسات اجتماعية ونفسية على الطالب والطالبة وذويهم وتهدد استمرار دراستهم وتحمل من لديهم ميول لدراسة الشريعة على تركها، لذلك ولإنصاف طلاب تلك المعاهد الذين تحملوا ويتحملون هم وذووهم تلك المصاعب في سبيل تدريس ابنائهم تلك المناهج لاسيما ان مناهجه ومواده تعتبر صمام امان للأسرة والمجتمع، ومساعدة من لديهم ميول من الطلاب دراسة الشريعة والدراسة بالمعهد الديني، ولتسهيل كل المعوقات امامهم هم وذويهم.

كما يجب على وزارة التربية ان تولي اهتماما أكبر لتوفير الخدمات التعليمية بجميع انواعها بما فيها التعليم الديني لجميع المناطق السكنية لجميع ارجاء البلاد.

وعلى ذلك، فإنني اتقدم بالاقتراح التالي: إنشاء معاهد دينية للبنات والبنين في جميع المراحل (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي) في كل محافظة من محافظات الكويت، والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية.