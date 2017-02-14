وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: نمى إلى علمي شكوى عدد من أولياء أمور الطلبة بالمراحل الثانوية، بشأن نتائج امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2016/2017 لأبنائنا الطلبة في المستوى الثانوي من الصف العاشر حتى الثاني عشر.

وطالب عبدالله بتزويده:

1 ـ بكشف بنسب نتائج الفصل الأول لصفوف أبنائنا الطلبة بالمدارس الحكومية بكل المراحل الثانوية من الصف العاشر حتى الثاني عشر.

2- إذا كانت نتائج فصول المراحل الثانوية للفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2016/2017 متدنية بالمقارنة بها في الأعوام السابقة، فما الأسباب التي أدت لتدني النسب؟

3 ـ هل قدمت شكاوى من أولياء الأمور بشأن نتائج الفصل الأول لمراحل الثانوية المختلفة، إذا كانت الإجابة بنعم فما مضمون هذه الشكاوى وما تم بشأنها؟

4 ـ توضيح مقدار ما تمثله نسبة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2016/2017 لصفوف المراحل الثانوية المختلفة من النسبة النهائية لأبنائنا الطلبة، بالمقارنة بنسب الفصل الأول لصفوف المراحل الثانوية المختلفة للأعوام السابقة من السنوات الدراسية (2012/2013) حتى العام الدراسي 2015/2016؟ مع توضيح سبب تدني النتائج للفصل الدراسي الحالي عنه في الأعوام الدراسية السابقة ـ إن وجد.

5 ـ ما الأسباب التي أدت إلى تطبيق النظام الدراسي الحالي 2016/2017 وعدم الأخذ بالنظام الدراسي السابق في مسألة رصد وتوزيع الدرجات؟

6 ـ هل النظام الحالي الذي يطبق على امتحانين في الفصل الأول والفصل الأخير أجدى وأفضل لمصلحة أبنائنا الطلبة أم أن الأمر يحتاج لمزيد من التطبيق العملي ومزيد من التجارب على أبنائنا الطلبة لإثبات فاعلية هذا النظام أو فشله مقارنة بالنظام السابق؟

7 ـ هل النظام الحالي كان بناء على دراسة كافية ووافية ومدروسة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي باجتماعات اللجنة المختصة التي قامت باعتماد هذا النظام في رصد الدرجات وقراراتها بهذا الشأن.

8 ـ هل النظام الدراسي الحالي مطبق في دول أخرى وأثبت فاعليته في معالجة سلبيات النظام السابق وحقق الغرض الذي من أجله تم تطبيقه اعتبارا من هذا العام الدراسي؟

9 ـ ما مدى تأثير النظام الدراسي الحالي على قدرات المعلم والطالب من الناحية التدريسية والدراسية وفي قدرة المعلم والطالب على تنفيذ المنهج الدراسي لكل مادة؟

10 ـ هل تطبيق النظام الدراسي الحالي يحقق نسب أعلى لطلبة الثانوية حين التخرج في الثانوية العامة من ناحية المجموع التراكمي لكل مادة دراسية، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح كيف يتم الاستفادة من المجموع التراكمي لصالح الطالب؟

.. ويطلب كشفاً بعدد المراجعين والمرضى يومياً وشهرياً وسنوياً بالمراكز والمستوصفات الحكومية

وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزير الصحة د. جمال الحربي جاء فيه ما يلي:

1 ـ كشف بعدد المراكز الصحية والمستوصفــــات والعيـادات التخصصية الحكومية في كل محافظة على حدة، مع بيان ساعات العمل بكل مركز.

2 ـ كشف يوضح عدد المراجعين والمرضى يوميا وشهريا وسنويا بكل مركز صحي ومستوصف وعيادة تخصصية حكومية، في كل محافظة على حدة.

3 ـ كشف بعدد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين في كل مركز صحي ومستوصف وعيادة تخصصية حكومية، في كل محافظة على حدة.

4 ـ ما المشاريع الحالية والمستقبلية الخاصة بإنشاء مراكز صحية أو مستوصفات أو عيادات تخصصية حكومية في كل المحافظات؟

5 ـ هل المراكز الصحية والمستوصفات والعيادات التخصصية الحكومية في جميع المحافظات كافية في الوقت الحالي لأعداد المرضى والمراجعين يوميا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فما الخطة المستقبلية لدى وزارتكم الموقرة لاستيعاب عدد المرضى والمراجعين وتلافي الازدحام والتأخير في مواعيد المراجعة؟ وما الحلول البديلة لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي وعن المرضى والمراجعين؟

6 ـ كشف يوضح التكلفة السنوية لعلاج المواطن الكويتي وعلاج الوافدين، وطريقة حساب العلاج للمواطن الكويتي والوافد سنويا.

7 ـ كشف بعدد الكوادر الطبية من أطباء عامين وأطباء متخصصين وخاصة في التخصصات النادرة وأطباء الأسنان والصيادلة والمختبرات والممرضين، مع توضيح أسباب وموانع توفير النقص في أي كادر طبي؟ وهل تعتبر الكويت من الدول الرائدة طبقا لمنظمة الصحة العالمية في مجال العلاج الطبي مقارنة بعدد السكان وقادرة على تقديم العلاج المطلوب للأمراض والأوبئة ومتابعة الحالات الصحية للأمراض المزمنة والمعدية والسارية مقارنة مع الدول الأخرى؟

8 ـ هل مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات التخصصية الحكومية مقبولة أو جيدة من ناحية أساليب التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي يمكنها أن تسرع من وتيرة وآليات التعامل مع المرضى؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فما الطرق لقياس جودة وكفاءة الخدمات الطبية؟ وأما إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فما الإجراءات والخطط التي تعمل عليها وزارتكم الموقرة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات الطبية والمعدات التكنولوجية الطبية الكفيلة بجعل الكويت من الدول المتقدمة في المجال الطبي والصحي؟

9 ـ كشف بأسماء الشركات المتعاقدة معها وزارتكم الموقرة التي توفر بعض الكوادر الطبية مثل الممرضين وبعض الوظائف الأخرى وصيانة الأدوات والمستلزمات الطبية، متضمنا قيمة وتاريخ ومدة التعاقد، مع بيان أعداد هذه الكوادر.

10 ـ حين تقوم وزارتكم بالتعاقد مع شركات النظافة لتوفير عمالة في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات، هل يتم وضع شروط خاصة لتوفير عمال نظافة على دراية تامة بالنظام البيئي والصحي الذي تستلزمه هذه المراكز الصحية والطبية من معاملة خاصة أثناء عملهم؟ أم أنه يمكن أن يكون عامل النظافة نفسه المتواجد في مواقع أخرى كتنظيف الشوارع، وهل يخضع العاملون من عمال النظافة التابعين للشركة المتعاقدة للفحص الطبي والدوري نظرا لاختلاطهم مع المرضى والمراجعين؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تقديم ما يثبت ذلك وأما إن كانت الإجابة بالنفي – فيرجى ذكر الأسباب المانعة من تطبيق أنظمة الحماية الوقائية للعنصر البشري من عمال النظافة؟ وهل يسمح لعمال النظافة بالدخول إلى غرف خاصة تحتاج لتعقيم مثل غرف العمليات الجراحية أو غرف الإنعاش وغرف المختبرات وغرف الأمراض السارية والمعدية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فمن المسؤول عن هذه المخالفات للصحة الوقائية؟ وإن كانت الإجابة بالنفي من الذي يقوم بتنظيف مثل هذه الغرف الطبية والصحية؟