أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة صالح عاشور دعم اللجنة البرلمانية لمساعي حملة «إيثار» والتي يقودها عدد من الناشطات لحماية المرأة ومنع ممارسة أي نوع من أنـــواع التمييز ضدهــــا.

وقال النائب صالح عاشور في تصريح له بمجلس الأمة: إن اللجنة تقوم بدورها لحماية المرأة من التمييز وقدمت بهذا الشأن قانون العنف الأسري وتتوجه لإقرار إنشاء دور إيواء للمرأة التي يمارس ضدها العنف بمختلف أشكاله.

وأضاف النائب صالح عاشور أن اللجنة تعمل أيضا على تعديل المادة ١٥٣ من قانون الجزاء فيما يتعلق بقضايا الشرف حتى تشعر المرأة بأن القانون والدستور يحميانها من قضايا العنف.

وقال عاشور: إن الكويت تأخرت عن دول الخليج في القضايــــا المعنيـــة بشـــؤون المـــرأة ومنـــع التمييــز كما تأخرت في إقرار قانون حمايـــة الطفـــل.

معربا عن تمنياته أن ترى هذه القوانين النور في هـــــذا المجلــــس.