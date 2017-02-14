قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما كان للحدائق العامة وسط التجمعات السكانية من أثر إيجابي بالغ على صحة قاطنيها النفسية والاجتماعية والبدنية، ولما كانت قطعة 6 من منطقة مشرف تفتقر الى الحدائق العامة، مع انفصالها عن باقي قطع منطقة مشرف بشارع رئيسي - شارع الغوص - مما يجعل العبور والاستفادة من مرافقها شاقا بعض الشيء.

ونص الاقتراح على أن تنشئ الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حديقة عامة، متكاملة الخدمات، في منطقة مشرف، قطعة 6، وذلك لخدمة أهالي المنطقة عامة، والقطعة خاصة، لافتقارها لحديقة عامة، أسوة بباقي المناطق والقطع.