لماذا يتم صرف دعم سنوي لبعض النقابات والبعض الآخر لا يتم صرف دعم له؟

وجّه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: ان الاتحاد الوطني للموظفين اتحاد مهني يقوم برعاية مصالح الموظفين والدفاع عن حقوقهم، والعمل على رفع مستواهم المهني والنقابي والمعيشي بشتى الوسائل، والعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الاعضاء وتحقق مصالحهم وفائدتهم واهدافهم ونقاباتهم، لذا، يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1 ـ لماذا لم يتم اشهار هذا الاتحاد حتى الآن على الرغم من استيفائه لكل الاوراق والمستندات المطلوبة؟ وما السند القانوني لعدم الاشهار؟ وهل يمنع القانون او الاتفاقيات الدولية تكوين اتحاد مهني يضم نقابات مشهرة وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية؟

2 ـ هل هناك نص قانوني في قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 6 يقضي بالامتناع عن اشهار اتحاد مهني باسم الاتحاد الوطني للموظفين؟

3 ـ لماذا لم يتم الالتزام بنص المادة 106 من قانون العمل بشأن تكوين الاتحادات؟

4 ـ ما اسباب حل مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة لذوي الاعاقة؟ ولماذا تم اعطاء شهادة لمجلس جديد يعد مخالفا للقانون والاتفاقيات الدولية؟ وما مدى قانونية قبول كتاب من الاتحاد الحكومي بشأن مجلس الادارة الجديد؟ وهل نقابة العاملين بذوي الاعاقة السابقة تابعة للاتحاد الحكومي؟

5 ـ لماذا يتم صرف دعم سنوي لبعض النقابات والبعض الآخر لا يتم صرف دعم لها؟ وهل هناك سند قانوني للصرف لبعض النقابات والاتحادات والبعض الآخر لا يصرف لها؟

6 ـ ما مبررات اصدار القرار الاداري رقم 1470/2015 الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة؟ وهل ذلك القرار يتماشى مع الاتفاقيات الدولية؟

7 ـ تزويدي بكل الاوراق والمستندات للجمعيات العمومية غير العادية التي تم تغيير مجالس ادارات النقابات خلال اعوام 2015 ـ 2016 ـ 2017 بناء على القرار الاداري رقم 1470/2015.