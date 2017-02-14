أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري عن تقديمه وعدد من النواب طلب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمعالجة التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين.

وبين الكندري في تصريح صحافي أن اللجنة ستقوم في حال اقرارها من المجلس بدراسة الاقتراحات والحلول الخاصة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالإقامات وإلزام الحكومة بتطبيق سياسة الإحلال وكذلك التصدي لقضية العمالة السائبة.

وأوضح الكندري أن اللجنة المقترحة يفترض أن تقدم تقريرها النهائي للمجلس بجلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017.

وجاء نص الطلب الذي وقع عليه 11 نائبا:

انه بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الإحلال في الدولة، وبسبب التساهل في ظاهرة الاتجار بالإقامات ما أدى إلى انعكاسات خطيرة، حيث بلغ عدد الكويتيين 30% من عدد سكان الكويت.

وحرصا على توازن التركيبة السكانية في الكويت الأمر الذي سيؤدي الى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي في البلد.

نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف لجنة خاصة ومؤقتة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لدراسة أسباب هذا الخلل الخطير وطرق علاجه والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة في تاريخ 30/3/2017، على أن يتم التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم.

وقدم الطلب د.جمعان الحربش ود.عبد الكريم الكندري ود.خليل أبل وثامر الظفيري وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبد الله فهاد وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف وشعيب المويزري.