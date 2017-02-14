قدم النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: فيما يخص معهد السكرتارية والإدارة المكتبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى تزويدي بالآتي: هل تم نقل أعضاء هيئة التدريب في معهد السكرتارية والإدارة المكتبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قسم إلى قسم آخر بموافقة من رئيس القسم فقط دون عرض طلب النقل على لجنة التعيينات في القسم المنقول له؟ يرجى تزويدي بأسمائهم وسيرهم الذاتية وشهاداتهم العلمية من البكالوريوس الى الدكتوراه ومحاضر لجان التعيينات لحالات النقل في المعهد المذكور.

وهل تم نقل أعضاء هيئة تدريب بتخصص بكالوريوس لا ينطبق مع تخصص القسم المنقول؟ يرجى تزويدي بأسماء الذين تم نقلهم مع بيان شهاداتهم العلمية؟ وما صحة اعتماد او قبول شهادات الماجستير للنقل بين الأقسام العلمية لأعضاء هيئة التدريب خريجي الجامعات الفلبينية؟ يرجى تزويدي بمعادلة التعليم العالي للشهادات الفلبينية.

وهل قرارات النقل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا تتضمن المؤهل الدراسي الذي تم النقل على اساسه؟ يرجى تزويدي بأسماء اعضاء هيئة التدريب في المعهد المذكور ومؤهلاتهم العلمية وقرارات تعيينهم في الأقسام العلمية المتوافقة مع مؤهلاتهم.