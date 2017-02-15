أدى اربعة نواب من مجلس الامة امس اليمين القانونية أعضاء جددا في البرلمان العربي وذلك في مستهل اعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

والاعضاء الجدد هم: د.وليد الطبطبائي، وعلي الدقباسي وخالد العتيبي وعسكر العنزي.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان د.مشعل بن فهم السلمي تطورات الاوضاع في المنطقة، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، والأزمات في سورية وليبيا واليمن والعراق ودور البرلمان العربي حيالها، وتركز الجلسة على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي ومناقشة نتائج الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد بالقاهرة السبت الماضي وما صدر عنه من قرارات وتوصيات تم رفعها للقمة العربية المقررة بالاردن في نهاية مارس المقبل، وسبق الجلسة العامة اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة الاربع، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وناقشت اللجان الاربع محاور العمل في الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي العربي الى جانب التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الموحدة وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة.