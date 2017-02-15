أكد عضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي خالد العتيبي اهمية دور البرلمانيين في تعزيز العلاقات العربية في المجالات كافة، لاسيما السياسية والاقتصادية منها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب العتيبي لـ«كونا» على هامش اعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي وذلك عقب تأديته اليمين القانونية.

وأوضح العتيبي أن تعزيز دور البرلمانات العربية ودعمه «يسهم في تقريب وجهات النظر العربية وفي تطوير الانسان العربي»، مشيرا الى أن التقاء النواب من خلال البرلمان العربي «يدعم مثل هذا التوجه».

واشار كذلك الى «اهمية البعد الشعبي في العمل العربي المشترك والعمل على اذابة الخلافات العربية ـ العربية لاسيما مع اقتراب القمة العربية المقررة في الاردن في مارس المقبل».

واعرب النائب العتيبي عن تطلعه لأن يشهد العمل البرلماني العربي في المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والتقارب بما يخدم المصالح والاهداف والغايات العربية المشتركة.

وذكر ان اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للبرلمان العربي بوصفه احد اعضائها ركزت على التشريعات التي تؤثر على الاستثمار في الدول العربية.