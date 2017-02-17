أكد النائب رياض العدساني تمسكه بصحة المعلومات والارقام والأسماء الخاصة بقضية الايداعات التي ذكرها في جلسة مجلس الأمة أمس.

وطالب العدساني كل من ينكر هذه المعلومات ممن وردت أسماؤهم من الـ 13 نائبا السابقين او الحاليين الحضور لمكتبه وسيسلمه محضر التحقيق وجميع المستندات التي تخصه بشرط ان يتلوها امام وسائل الإعلام.

وشكر العدساني الأعضاء الذين وقعوا على طلب قضية الايداعات والذين صوتوا على فتح القضية لمناقشتها من اجل كشفها لأبناء الشعب الكويتي.

وقال انه تقدم بمقترح لسد النقص التشريعي، ولم يقدم الأوراق التي يمتلكها للنيابة لأن النتيجة ستكون الحفظ بسبب النقص في التشريعات.