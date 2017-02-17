بدر السهيل

وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال على اقتراح بقانون بزيادة رأسمال محفظة دعم المشاريع الصغيرة والحرفية في البنك الصناعي من 50 مليون دينار إلى 150 مليون دينار. وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ستطلب ادراج المقترح على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 7 مارس المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على شرح من وزير التجارة عن نظام جديد ينجز التراخيص التجارية خلال ساعة واحدة سيتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة، واستعرض بعض الخطط لتحسين بيئة الأعمال وتسريع الإجراءات.