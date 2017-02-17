سامح عبدالحفيظ

ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها اليوم الخميس قضية تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: إن الوزير العبد الله قدم اعتذارا للجنة عن عدم تفعيل دور الديوان في الفترة الماضية وإن اللجنة قدرت له هذا الاعتذار.

وأوضح أن الوزير العبد الله وعد بتفعيل دور الديوان خلال شهر بعد اختيار مجلس الإدارة وموافقة مجلس الأمة على اختيار الرئيس ونائب الرئيس وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء الديوان.

وأكد الدمخي ان تفعيل دور الديوان أصبح استحقاقا بعد مرور عام ونصف العام على إنشائه، لافتا إلى وجود بعض القضايا التي يمكن حلها بقرارات بسيطة من دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية وتوفر أموالا على الدولة.

وقال الدمخي إنه تمت مناقشة نتائج زيارات أعضاء اللجنة إلى السجون وعدد من ملفات حقوق الإنسان وتم الاتفاق على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في اصدار تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الكويت متضمنا التعديلات المستحقة على بعض القوانين.