وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حول قطاع السياحة بوزارة الإعلام.

ونص السؤال على ما يأتي:

استحدث قطاع السياحة بوزارة الإعلام في 8 أبريل 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 18/ 2002 على أن يكون هذا القطاع السياحي يرعى السياحة والعمل على تشجيع وتنويع الأنشطة معتمدا على منهج التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات ذات الصلة لتنمية السياحة.

وطلب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كم عدد موظفي قطاع السياحة ومسمياتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية كل على حدة؟

2- ما الميزانية الثانوية التي تصرف على قطاع السياحة في السنة الواحدة لتطبيق الخطط السياحية؟

3- هل يشارك رئيس قطاع السياحة وموظفوه في دورات خارجية ومؤتمرات وندوات لتطوير السياحة في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان مشاركات الموظفين في المؤتمرات والمصروفات بكشف تفصيلي.

4- ما الإنجازات التي تحققت في عهد مدير قطاع السياحة خلال فترة توليه للمنصب وما قبله؟

5- ما الخطط المستقبلية التي سيقوم بها قطاع السياحة للسنوات المقبلة لإنعاش السياحة في الكويت؟

6- هل توجد معوقات سابقا في قطاع السياحة تم تجاوزها وما كانت تلك المعوقات؟ يرجى بيان حل تلك المعوقات وآليتها ان وجدت.

7- ما نوع الأنشطة التي ساهم بها قطاع السياحة خلال مهرجان هلا فبراير؟