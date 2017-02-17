صرحت رئيس قسم تطوير النظم في إدارة مركز نظم المعلومات التابع لقطاع البحوث ونظم المعلومات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عذاري المسفر بأن الوزارة كانت سباقة في الانضمام الى ركب العمل الحكومي الإلكتروني المشترك حيث انها بدأت في العمل على نظام التراسل الإلكتروني منذ عام 2014 لتتمكن من تصدر المراكز الأولى في احصائيات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للوزارات الأكثر استخداما للنظام.

والجدير بالذكر أن نظام التراسل الإلكتروني G2G هو باكورة العمل الحكومي الإلكتروني المشترك في برنامج الحكومة الإنمائي وقد ساهم في إنجاح دور الوزارة في تحقيق أكبر معدلات لمتابعة مشروعات خطة التنمية المكلف بها في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وكذلك متابعة الموقف التشريعي للمتطلبات التشريعية الواردة في الخطة الإنمائية للدولة.

وقد نجحت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في استخدام نظام التراسل الإلكتروني الاستخدام الأمثل وتمكنت منذ عام 2014 إلى عام 2016 من التراسل مع 69 جهة من أصل 75 بواقع إجمالي 3146 وثيقة صادر و815 وثيقة وارد كما هو موضح بالأشكال التالية: