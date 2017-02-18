ما إستراتيجية الوزارة لسد النقص في الكادر التعليمي؟

قدم النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء فيه:

1 ـ هل تضع وزارة التربية خططا سنوية للارتقاء بمخرجات التعليم وتحسين جودة المنتج التعليمي؟

2 ـ ما معايير الخطط التطويرية وما آليات تطبيقها؟

3 ـ هل تتم استشارة المختصين في وضع الخطط كي تكون مبنية على أسس علمية سليمة وقابلة للتنفيذ العملي وذات جدوى في تحسين مخرجات التعليم؟

4 ـ ما الميزانية السنوية المرصودة لوزارة التربية؟

5 ـ ما أوجه الصرف والإنفاق من الميزانية لتطوير مخرجات التعليم؟

6 ـ هل هناك مشاريع قوانين حكومية من المقرر تقديمها لمجلس الأمة للنهوض بالعملية التعليمية؟

7 ـ في ظل نقص الكوادر التعليمية، ما استراتيجية الوزارة لسد النقص في الكادر التعليمي؟

8 ـ هل تضع الوزارة في اعتبارها فتح المجال لغير محددي الجنسية لإحلالهم محل المعلمين الأجانب في المدارس؟ وهل هناك نية لتوظيفهم في الجامعات لاسيما أصحاب التقديرات العالية؟

9 ـ هل فعلا تم صرف 8 ملايين دينار في السنوات الأربع الماضية على دراسات واستشارات تعليمية؟

10 ـ هل سيتم صرف 35 مليون دولار لمصلحة البنك الدولي لدراسة المرحلة الثانية لتطوير التعليم في الكويت؟

11 ـ إذا كان قد تم صرف 8 ملايين وسيتم صرف 35 مليونا فما المردود الإيجابي الذي ستحققه وزارة التربية من إنفاق هذه الملايين؟

12 ـ كم عدد المستشارين غير الكويتيين الذين يعملون في الوزارة؟ وكم يتقاضون شهريا وما المزايا التي يحصلون عليها؟

13 ـ فيما يخص العقود التي تبرمها وزارة التربية فإن وزارة المالية وديوان المحاسبة، أوضحا أن الوزارة تعاني مشكلة حقيقية في مجالي المشاريع الإنشائية وعقود صيانة المدارس وأن الجهاز الإشرافي في الوزارة غير قادر على التعامل مع تلك المشاريع مع كثرة تعثرها، ما مدى صحة ما سبق وما أسباب التعثر؟