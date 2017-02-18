ماضي الهاجري

تبقى القضايا ذات الطابع الشعبي هي أحد العوامل الرئيسية المحركة للأداء البرلماني خصوصا في ظل الأوضاع الحالية وانعكاس الأوضاع السياسية على الحالة الاقتصادية العامة.



ففي هذا الإطار، اتفق عدد من النواب على طرح القضايا الشعبوية التي تمس المواطن بشكل مباشر والمنتظر من المجلس مناقشتها والتصويت عليها خلال المرحلة المقبلة.



وفي هذا السياق، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب ناصر الدوسري لـ «الأنباء» انه تم الانتهاء من تعديل قانون الجنسية وتم تسليمه لأمانة المجلس ليناقش في جلسة السابع من شهر مارس المقبل، مشيرا الى ان أبرز ما جاء في القانون ان سحب الجنسية لا يتم الا بحكم نهائي عن طريق القضاء.



وأضاف ان قانون المسيء سيتم الانتهاء منه قريبا، وسيدرج على جدول أعمال المجلس في أقرب وقت.



من جهته، قال النائب د.حمود الخضير لـ «الأنباء»: هناك قوانين سنناقشها قريبا وسنطلب استعجالها خصوصا تلك التي تعالج الخلل المزمن في الأوضاع العامة والذي ألحق الضرر بالمواطنين، مؤكدا ان الجلسات المقبلة ستشهد قوانين مرتقبة من قبل أبناء الشعب الكويتي.



وأضاف ان المواطن ينشد القوانين الإصلاحية والشعبوية التي تساعده على تحمل الأعباء والغلاء في حياته المعيشية، داعيا الجميع الى توحيد الصفوف وإقرار القوانين التي يحتاج لها المواطن.



وأشار الخضير الى ان هناك نسبة كبيرة جدا من النواب تشاركهم الرأي حول ضرورة التركيز على احتياجات المواطنين.