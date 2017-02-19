دعا النائب عسكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى إصدار توجيهاته الى الجهة المعنية لتجديد البطاقات الأمنية لجميع العسكريين مع عائلاتهم ممن وضعت عليهم قيود أمنية غير صحيحة ولا يزالون على رأس الخدمة.

وقال عسكر في تصريح صحافي: انني على ثقة في أن سمو الشيخ جابر المبارك سيراعي الظروف الانسانية التي يعيشها العسكريون البدون الذين يخدمون الكويت ويحفظون حدودها وأمنها، متمنيا على سموه رفع القيود الأمنية غير الصحيحة عنهم لتسهيل أمورهم الصحية والمدرسية والإنسانية.

وأضــاف عسكر ان العسكــريين البــدون يستحقون كل رعاية واهتمام وسرعة التخفيف من معاناتهم وحل مشكلاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم، تقديرا لما قدموه من خدمات جليلة لوطنهم خلال خدمتهم العسكرية الطويلة.