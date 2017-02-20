قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة التي يتلقاها المواطنين من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وجاء في الاقتراح ما يلي:

مادة أولى

تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون رقم 23 لسنة 2013 لتصبح: المرأة الكويتية ربة المنزل ايا كان عمرها ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص لها.

مادة ثانية

تلغى كل المواد التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: تعاني المرأة الكويتية من قلة مصادر الدخل المالية في حال عدم وجود دخل ثابت لها او وظيفة، وهناك آلاف المواطنات ينتظرن الوظيفة في طوابير ديوان الخدمة المدنية دون وجود وظائف لهن في الجهات الحكومية، وكثير منهن يرغبن في العمل دون وجود وظائف ورغم حاجتهن للوظيفة، فإن هذا القانون يساعد في تقليل اعداد منتظري الوظيفة ويساهم في خفض معدل البطالة في الكويت من خلال توفير رواتب مالية شهرية للمواطنات عبر قانون المساعدات العامة، وعليه فإن اعداد منتظري الوظيفة ستقل تدريجيا، اضافة الى ان هذا القانون يساعد الاسر على توفير حياة كريمة لافرادها عبر وجود مصدر مالي آخر لها مما يساهم في مواجهة غلاء المعيشة الذي داهم كل منزل واسرة في البلاد.

كما ان هذا القانون يساهم في سد الفراغ التشريعي في النقص الواضح في التشريعات الخاصة بالمرأة في الكويت، ويرفع الظلم عن كثير من النساء ممن لا يستطعن الحصول على الوظيفة ولا على المساعدة المالية، مما يعني ان هذا القانون يساهم بشكل مباشر في رفع الدخل لدى الاسر الكويتية ماليا، لأنه يتيح حصول كل مواطنة بلغت من العمر 18 عاما سواء كانت متزوجة او عزباء او مطلقة على مبلغ 559 دينارا شهريا.

ما قيمة الإيجار الذي تتقاضاه «الشؤون» من صندوق إعانة المرضى؟

وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير الصحة العامة د. جمال الحربي جاء فيه:

1 ـ ما السبب في بقاء المحلات الخاصة بصندوق اعانة المرضى والجهات الاخرى في العمل في مرافق الوزارة حتى الآن رغم ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى على عملها دون مسوغ قانوني؟

2 ـ يرجى موافاتي بعدد المرافق التابعة لوزارتكم والتي يعمل فيها الصندوق والجهات الأخرى والتي جاءت ملاحظات ديوان المحاسبة عليها.

3 ـ طالعتنا الصحف المحلية بتصريحات كثيرة لكم تذكرون بموجبها انكم تحاربون الفساد وتتلافون ملاحظات ديوان المحاسبة، فما الاجراءات التي قمتهم بها في اخلاء تلك المواقع التي جاءت ملاحظات الديوان مرارا وتكرارا عليها؟

4 ـ هل قمتم بمخاطبة مجلس الوزراء منذ توليكم اعمال الوزارة للسماح للصندوق بالاستمرار في استغلال مرافق الوزارة؟

5 ـ إذا كانت الإجابة بنعم فما الأسباب التي دعتكم لاتخاذ ذلك الاجراء رغم علمكم بملاحظات ديوان المحاسبة؟

6 ـ نمى الى علمنا أن بعض المرافق بدأت باخلاء تلك المواقع الخاصة بالصندوق وقد اصدرتم تعليماتكم لها بوقف تلك الاجراءات واوعزتهم اليهم باستمرار عمل الصندوق فما صحة ذلك؟

7 ـ هل صحيح ان صندوق اعانة المرضى قام بتأجير مواقعه لإحدى الشركات التي تقوم بتشغيل كافة المواقع لحسابها الخاص مقابل نسبة معينة من الارباح لصالح صندوق اعانة المرضى؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع العقود القانونية اعلانات ترسية المناقصة واجراءاتها القانونية.

8 ـ ما قيمة النسبة التي تقوم الشركة الخاصة بمنحها لصندوق اعانة المرضى شهريا؟

9 ـ ما قيمة الايجار الذي تتقاضاه الوزارة من صندوق اعانة المرضى مقابل تلك المواقع التي يستغلها الصندوق؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات من القيمة الايجارية وأسس صرفها؟

10 ـ هل تم عمل دراسة من الوزارة عن قيمة الايجارات السوقية لتلك المواقع مع تزويدي بتلك الدراسة ان وجدت؟

11- هل تمت زيادة قيمة الإيجارات منذ تأجيرها؟ وعلى اي اساس تم تقييم القيمة الإيجارية بالمتر لكل فرع على حدة؟ يرجى تزويدي بجميع العقود والدراسات التي تم على ضوئها تحديد الأسعار؟

كم تبلغ الإيرادات السنوية للصندوق؟

هل صحيح أن صندوق إعانة المرضى قام بتأجير مواقعه لإحدى الشركات التي تقوم بتشغيل جميع المواقع لحسابها الخاص مقابل نسبة معينة من الأرباح لصالح صندوق إعانة المرضى؟ يرجى تزويدي بعقد التأسيس والنظام الأساسي لتلك الشركة ان وجدت؟

هل صحيح ان صندوق اعانة المرضى قام بوقف الدعم عن ادوية بعض المرضى بعد اتخاذ الوزارة بإخلاء المواقع المستغلة؟ وما الخدمات التي يقدمها الصندوق للمرضى؟

كما وجه الكندري سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح يرجى تزويدي بتقارير مكتب التدقيق لآخر 3 أعوام بشأن الرقابة على صندوق إعانة المرضى؟

يرجى تزويدنا بكشوفات حساب صندوق إعانة المرضى لآخر 10 سنوات؟ والبيانات المالية للمصروفات؟

يرجى موافاتي بأسماء مؤسسي صندوق إعانة المرضى والقائمين على إدارته؟

ما الفئات المستفيدة من الصندوق؟ يرجى تزويدنا بكشف الفئات وأعمارهم والقرارات التنظيمية لعمل الصندوق بشأن فرز الحالات المستفيدة والشرائح؟

كم المبالغ المخصصة لكل شريحة؟

ما الشركات التي يتعاقد معها الصندوق في المساعدة على عمله؟

هل يقدم الصندوق اي دعم خارج البلاد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بقرار منح الدول معونات إضافة إلى تحديد الدول المستفيدة؟

بعد اختلاس 3 ملايين من الصندوق قبل سنوات ما إجراءات الحماية التي وضعت؟ وهل تم استرداد المبالغ المالية؟ أو تم اتخاذ اي اجراء؟ مع تزويدي بجميع تقارير وملابسات حادثة الاختلاس والإجراءات القانونية والإدارية.

كم يبلغ عدد العاملين المسجلين في الصندوق؟ وما طريقة الإعلان عن التوظيف في الصندوق؟ مع تزويدنا بكشف عن جنسيات العاملين في الصندوق ومسمياتهم الوظيفية؟