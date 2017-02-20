وجه النائب د.عودة الرويعي سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي:

كشف شامل يحتوي على أسماء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الحاليين مع بيان تاريخ حصولهم على شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، والجامعة التي تخرج كل منهم فيها.

وصورة من ملخص Abstract لرسالة الدكتوراه/الماجستير.

وصورة ضوئية تشمل أسماء أعضاء اللجنة العلمية الخاصة برسالة الماجستير/ الدكتوراه.

تاريخ تعيين كل من أعضاء هيئة التدريس في القسم العلمي.

وفي سؤال ثالث قال العودة للفارس نظرا لأهمية صحة الشهادات العلمية ودورها في مختلف الوظائف على مستوى الدولة والفرد والمجتمع.

لذا يرجى تزويدي بالآتي: القرارات الوزارية التي اصدرت لتشكيل لجان تحقيق خاصة بصحة وسلامة واعتماد الشهادات العلمية في كل من: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتزويدنا بنسخة من القرارات النهائية التي انتهت إليها هذه اللجان.

وفي سؤال ثالث طالب الرويعي الفارس بتزويده بكشف شامل يحتوي على أسماء أعضاء هيئة التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاليين مع بيان تاريخ حصولهم على شهادة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، والجامعة التي تخرج كل منهم فيها.

وصورة من ملخص Abstract لرسالة الدكتوراه/ الماجستير.

وصورة ضوئية تشمل أسماء أعضاء اللجنة العلمية الخاصة برسالة الماجستير/ الدكتوراه.

وتاريخ تعيين كل من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في القسم العلمي.