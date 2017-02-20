وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: كشف تفصيلي بأسماء موظفي جهاز الإشراف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومسمياتهم الوظيفية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل منهم على حدة.

وما مهام عمل جهاز الإشراف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل يتم تحميل المسؤولية القانونية لأي من أعضاء جهاز الإشراف في حال الاستلام النهائي لأي مشروع ويتبين بعد الاستلام وخلال فترة كفالة أعمال الصيانة أو بعد انتهائها أنه غير مطابق للمواصفات الفنية والهندسية، أم تقع المسؤولية على المقاول وحده؟ مع تزويدي بآلية تسكين الوظائف الإشرافية والوظائف العامة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والوصف الوظيفي المعتمد من إدارة المؤسسة لجميع الوظائف فيها، وتزويدي بآلية تحديد الدورات التدريبية، وآلية تشكيل اللجان وأسمائها وقيمة مكافآت أعضائها، وأيضا تزويدي بكشف يتضمن أسماء اللجان الحاليةـ كل على حدةـ وأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية ومكافآتهم حتى تاريخ طرح هذا السؤال.

وما الآلية الحالية المتبعة في تنفيذ مشاريع الإسكان؟ وهل هي عمليا صالحة وأثبتت فاعليتها وستحقق الغرض المطلوب منها خاصة من ناحية الالتزام بمدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها وتلافي العمل بالأوامر التغييرية وعدم التمديد للمقاول وتطبيق الغرامات التأخيرية على المقاول المتقاعس والمتأخر في تنفيذ المشروع حسب العقد المبرم سواء من المقاول الرئيسي أو مقاولي الباطن.