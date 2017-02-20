الشعب الكويتي لا يمكن ان ينسى الموقف البطولي والأخوي للشعب البحريني اثناء الغزو العراقي

الديبلوماسية البرلمانية مكملة للسياسة الخارجية للحكومات

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على متانة العلاقة التاريخية التي تجمع الكويت والبحرين وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعائلية ممتدة على مدى التاريخ المشترك.



جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب البحريني احمد الملا بمشاركة اعضاء من مجلس الامة الكويتي ومجلس النواب البحريني وحضور عميد السلك الديبلوماسي السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.



وقال الغانم: ان الكويت والبحرين برغم صغر مساحتيهما فانهما تميزتا بالانفتاح، مضيفا ان الشعب الكويتي لا يمكن ان ينسى الموقف البطولي والاخوي للشعب البحريني في اثناء الغزو العراقي عندما استقبلوا الكويتيين "وهذا موقف لا ينسى للشعب البحريني".



وحول جلسة المباحثات اوضح ان الاجتماع بحث العديد من الملفات التي تهم الجانبين، لافتا بهذا الخصوص الى اهمية الديبلوماسية البرلمانية التي تعتبر مكملة للسياسة الخارجية للحكومات.



واوضح ان هم اسس نجاح الديبلوماسية البرلمانية هو التنسيق المشترك بين البرلمانات الخليجية "لان التحديات الخارجية التي تواجهنا جميعا لا يمكن ان نواجهها منفردين" مما يتطلب التنسيق المشترك لانجاح وتحقيق اهداف السياسات الخارجية.



وفي رد على سؤال حول زيارة الرئيس الايراني روحاني الى الكويت اخيرا ونتائجها، اكد الغانم ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد يقود المباحثات مع الرئيس الايراني بتكليف من جميع قادة دول مجلس التعاون، معربا عن امله بأن تسفر عن نتائج ايجابية.



من جانبه قال رئيس مجلس النواب البحريني احمد الملا في تصريح للصحافيين ان الاجتماع اكد على تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين سواء على مستوى النواب او على مستوى الامانتين بالاضافة الى تعزيز العمل والتنسيق المشترك.



واضاف: ان الاجتماع شدد على اهمية استقرار وامن البلدين والتأكيد على وحدة الصف لمواجهة الارهاب ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلدين.



واكد الملا ان للكويت باعا طويلا في حفظ الامن والسلم الدويين وهذا ليس غريبا على سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد.



وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وصل الى مملكة البحرين برئاسة وفد برلماني يضم كلا من النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري ود.حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي.



كما يضم الوفد الأمين العام لمجلس الامة علام الكندري والامين المساعد لقطاع الاعلام والعلاقات العامة عبدالحكيم السبتي والامين المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت.