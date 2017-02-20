تقدم النائب د.محمد الحويلة بخالص العزاء لأسرة لاعب البراعم في نادي خيطان الفقيد فيصل طلال المطيري.

ودعا الحويلة في تصريح صحافي إلى محاسبة المقصر لعدم توفير متطلبات الرعاية الطبية اللازمة اثناء المباراة وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد أن عدم وجود سيارة إسعاف وطاقم طبي أثناء المباريات من الأخطاء الجسيمة فهي تعد من الأساسيات التي تقوم عليها الملاعب الرياضية سواء في ملاعب كرة القدم او السلة او الطائرة في كل دول العالم بشكل عام.

وقدم الحويلة اقتراحا برغبة في هذا الشأن لعدم إقامة أي مباراة رياضية إلا بوجود سيارة إسعاف وطاقم طبي لجميع المراحل السنية والتي تعد من الاساسيات التي تقوم عليها الملاعب الرياضية سواء في ملاعب كرة القدم او السلة او الطائرة وغيرها.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

تسبب غياب الرعاية الصحية وعدم وجود طاقم طبي وسيارة اسعاف في وفاة لاعب فريق براعم كرة القدم في نادي خيطان فيصل طلال المطيري (11 سنة) وندعو الله له بالرحمة وذلك خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أمام الشباب ضمن دوري كاظمة للبراعم وذلك لعدم وجود سيارة اسعاف وطاقم طبي متخصص أثناء اللقاء للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة.

وتشهد ملاعبنا في الآونة الاخيرة ظاهرة نقص سيارات الاسعاف والطوارئ داخل الملاعب وكذلك عدم توفير فريق طبي لبعض الفرق والتي تعد من الاساسيات التي تقوم عليها الملاعب الرياضية سواء في ملاعب كرة القدم او السلة او الطائرة في كل دول العالم بشكل عام.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح الآتي:

1-عدم إقامة أي مباراة رياضية الا بوجود طاقم طبي ومسعفين وسيارة إسعاف وكذلك اثناء التدريبات للتعامل مع الحالات الطارئة والإصابات للحفاظ على حياة اللاعبين في جميع المراحل السنية، على ان تكون الإسعاف مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة من أكسجين وغيره، اضافة الى وجود كوادر طبية مؤهلة قادرة على التعامل بمهارة في حال استدعى الامر ذلك، لاسيما في الحالات الحرجة مثل فقدان الوعي والاغماء وبلع اللسان وغيرها.

2-ضرورة توفير طاقم طبي لكل فريق في جميع الألعاب الرياضية وجميع المراحل السنية وعدم تسجيل اي لاعب الا بعد إرفاق ما يثبت خضوعه إلى جميع الفحوصات الطبية التي تؤكد خلوه التام من اي أمراض تمنع ممارسته للرياضة.

3-انشاء ملف طبي لكل رياضي يتضمن الحالة الصحية ونتائج الفحص الطبي الدوري له.

4-إلزام الأندية بإجراء فحص دوري وتخطيط قلب كامل لكل لاعب في بداية مسيرته الكروية وكذلك اللاعبين الذين تجاوزوا الـ 35 عاما من عمرهم.