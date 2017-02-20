الفضالة: لا خلاف شخصياً مع أي مسؤول في «الصحة» والوزير يعلم حجم الملفات الموجودة والفساد

بدر السهيل

بحثت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في اجتماعها ومسؤولي وزارة الصحة أمس ملف التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية).

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة إنه تم طرح اقتراح بشأن إضافة ربات البيوت البالغ عددهن ١٥ ألفا للمستفيدين من مشروع (عافية)، لافتا إلى أن الوزارة أكدت إمكانية إضافة هذا العدد.

وأضاف الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس أنه تمت مناقشة تطوير العمل فيما يتعلق بهذا المشروع وإضافة شركات عالمية لتغطية تخصصات أكبر من التي تغطيها الشركات المحلية حاليا.

وقال إن وزارة الصحة استجابت وأشارت إلى أن هذا التأمين في سنته الأولى وهناك إمكانية إضافة تخصصات جديدة وإدخال شركات عالمية لهذا التأمين.

في سياق منفصل استغرب الفضالة اللغط الحاصل حول وزارة الصحة، موضحا أن الفساد متفش بوزارة الصحة وهناك دولة عميقة في الوزارة إلا أننا نؤكد أن الكويت ليست (كيكة) لتقسم بين البعض.

وأكد أن الفساد الموجود بوزارة الصحة لا يمكن السكوت عنه وغير مقبول وادعاءات البعض بوجود صراع إسلامي في هذه المشكلة أيضا غير صحيح، نافيا وجود تسويات قادمة في هذا الملف.

ولفت الفضالة إلى أن هناك ٧٥٠ مليون دينار طارت في وزارة الصحة ولم يتم محاسبة أي مسؤول، مطالبا رئيس الوزراء ووزير الصحة بالتحرك لوقف الفساد في هذه الوزارة.

ونفى الفضالة وجود خلاف شخصي مع أي مسؤول بالصحة لكنه يسير وفق القسم الذي أقسمه بالدفاع عن حقوق المواطنين مؤكدا أن وزير الصحة يعلم حجم الملفات الموجودة والفساد.

واختتم الفضالة تصريحه قائلا: «الشق عود» إما أن تسكروه وإما سأفعّل أدواتي الدستورية.