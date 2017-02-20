قال النائب مبارك الحريص ان وزير الصحة د.جمال الحربي معرض للمساءلة فيما يتعلق بملف الأخطاء الطبية والتي كان أحد أمثلتها المأساوية ما تعرض له النائب الراحل فلاح الصواغ.

وأضاف الحريص في تصريح صحافي أن الوزير الحربي اعترف بوقوع خطأ طبي فادح أدى الى وفاة الصواغ، داعيا الوزير الى تحمل مسؤولياته السياسية فيما يتعلق بمتطلبات منصبه الوزاري بعيدا عن إلقاء اللائمة والمسؤولية على قيادات الوزارة.

وأكد الحريص أن الوزير الحربي هو المسؤول المباشر أمام مجلس الأمة، وليس قيادات الوزارة، مشددا على تحمل وزير الصحة اعباء منصبه السياسية والإدارية، خاصة أنه ليس جديدا على الوزارة وكان أحد قيادييها لسنوات.

واعتبر الحريص أن الوزير مسؤول أيضا عن الفساد المالي والإداري فيما يثار عن مساع لتعدي على المال العام من خلال عقود تنفيع لإدارة المستشفيات الجديدة.

واختتم الحريص تصريحه بالتأكيد على أن هناك استحقاقات أمام وزير الصحة فيما يتعلق بمهامه ومسؤولياته دون ظلم او تقديم كبش فداء.