أكد النائب د.حمود الخضير أن استمرار الصراع في وزارة الصحة بين وزيرها جمال الحربي وقياديي الوزارة لن يعود بالخير على هذا المرفق المهم والحساس في الدولة، مشددا على ضرورة اضطلاع الوزير بمسؤولياته في حسم هذا الصراع والتفرغ لتطوير الخدمات الصحية التي هي مطلب كل من يعيش عل هذه الأرض الطيبة.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن على الوزير أن يكون على قدر الثقة وأن يركز على إصلاح الخلل في وزارته والتوقف عن استخدام منصبه في تصفية خلافاته الشخصية التي لا طائل منها ولا يستفيد منها الشعب الكويتي، مؤكدا أن استمرار الصراع والخلافات لا يبشر بالخير ويبعث على القلق.

وقال الخضير ان على الوزير الحربي تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة، فإن وجد أي تجاوز أو مخالفات فإن عليه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بلا محاباة وإحالة المقصرين إلى النيابة، مؤكدا أن الوزير هو المساءل سياسيا أمام مجلس الأمة عن كل شؤون الوزارة.