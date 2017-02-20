دعا النائب خليل الصالح كلا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية أنس الصالح، إلى إعادة طرح مناقصة محطة الزور الشمالية 2، لافتا إلى أنه سيتدرج في استخدام أدواته الدستورية ويوجه أسئلة إلى الوزير ابتداء من يوم غد.

وأضاف الصالح في تصريح له بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن هذه القضية سوف تضع مصداقية وزير المالية على المحك بشأن حمايته للمال العام.

واعتبر أن هيئة الشراكة لم تراع القوانين المنظمة، وأن هناك مخالفات قانونية تستدعي التحقيق في طرح المناقصة ومعرفة الوضع المالي للمتقدمين، لافتا إلى أن الإجراءات محل شك كبير وتلاعب وهدر لأموال الدولة.