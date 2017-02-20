اعتبر النائب شعيب المويزري أن المشكلة الرئيسية مع الحكومة تتمثل في سوء الإدارة والهدر المالي، وطالبها بإعادة المحققين الذين تم الاستغناء عنهم.

وأعرب المويزري في تصريح صحافي في مجلس الأمة عن استغرابه من عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير لإعادة حقوق المسرحين الكويتيين في القطاع النفطي بينما تستنفر كل أجهزتها من أجل الرغبة في التجديد لشخص واحد.

وطالب المويزري النواب بالتصدي لهذا القرار الذي فصل لأجل شخص واحد وإلا فعلى الحكومة إعادة الجميع ممن تم ظلمهم، معتبرا أنها لا تتعامل مع جميع أبناء الشعب بمسطرة واحدة.

من جهة أخرى، أعرب الموزيري عن رفضه استخدام بعض العبارات داخل قاعة عبدالله السالم المرفوضة من الدين والأخلاق والعادات والتقاليد، مؤكدا أن قاعة البرلمان وجدت للعمل والتشريع.