جدّد النائب رياض العدساني التأكيد على استعداده لاستقبال أي شخص يرغب في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بقضية الإيداعات المليونية.

وعن إعلان أحد النواب السابقين عزمه الحضور ظهر غد إلى مجلس الأمة للاطلاع على محاضر التحقيق، قال العدساني: حياه الله، وأنا واضح بأن من يريد أن يحضر أنا على استعداد لاستقبال أي شخص ولكن ليقرأ التقرير كاملا وليس بطريقة «ولا تقربوا الصلاة».

وتحدى أي شخص من الذين وردت أسماؤهم في القضية أن يثبت أنه حصل الأموال من أعمال تجارية بالدليل والبرهان، مبينا أن التقارير المعتمدة في التحقيق أكدت أن التحريات لم تسفر عن صحة هذه التبريرات، بل بينت أن هناك إيداعات نقدية مفاجئة ومتكررة دخلت إلى حسابات المتهمين في القضية.

وقال إن من يريد أن يقاضيني فالقضاء فاتح أبوابه، ولكن أبعدوا المغردين والمواطنين الذي نشروا أو أعادوا ما ذكرته دون زيادة أو نقصان عن القضية «وأعلى ما بخيلكم اركبوه».

وأكد أن حق التقاضي مكفول للجميع وأنا متأكد من كل الأرقام والبيانات التي ذكرتها خلال جلسة مجلس الأمة. ‏‫