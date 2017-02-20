وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا.



وكان في استقباله لدى وصوله كل من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى البحرينيين وعميد السلك الديبلوماسي السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح وعدد من أركان السفارة الكويتية.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الغانم خلال زيارته القيادة السياسية في مملكة البحرين وعلى رأسها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



كما سيعقد الغانم والوفد المرافق له مباحثات رسمية مع رئيسي مجلسي النواب والشورى البحرينيين أحمد بن إبراهيم الملا وعلي بن صالح الصالح.



ويضم الوفد البرلماني الكويتي كلا من النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري ود. حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي.



كما يضم الوفد كذلك أمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمين المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة عبدالحكيم السبتي والأمين المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت.