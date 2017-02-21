أعلن النائب صالح عاشور تقديمه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي حول الأساس القانوني الذي تم بموجبه إعطاء جمعية صندوق إعانة المرضى أرضا في منطقة الصباح الطبية لتشييد مقر لها.

وطلب النائب تزويده بالإفادات الآتية:

1- ما الأساس القانوني الذي تم بموجبه إعطاء جمعية نفع عام «جمعية صندوق إعانة المرضى» أرضا في منطقة الصباح الطبية لتشييد مقر لها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

2- يرجى تزويدي بنسخة من موافقات بلدية الكويت ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الأخرى المختصة والمراسلات التي تمت بين الجمعية والوزارة حول تخصيص الأرض لإقامة مقر للجمعية.

3- يرجى تزويدي بعدد أكشاك جمعية صندوق إعانة المرضى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالكويت وقيمة إيجار كل كشك مع نسخة من عقد الايجار لكل كشك.

4- ما القيمة الإيجارية الشهرية والسنوية للأرض الممنوحة لجمعيــة صنــدوق إعانة المرضى؟ وهل تدفع للوزارة أم لأملاك الدولة؟