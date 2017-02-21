كشف النائب سعدون حماد عن عزمه وعدد من النواب التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا على أن يشمل التحقيق السنوات الخمس الأخيرة التي وصلت التعديات فيها إلى 136 مليون دينار.

وأضاف حماد في تصريح بمجلس الأمة أن الطلب يتضمن تفويض شركة مالية عالمية لتتبع أموال المكتب والتحري عن مبالغ حولت من ألمانيا عن طريق شركة وساطة الى داخل ألمانيا وخارجها والتأكد من هذه المعلومات.

وأكد حماد أن هناك الكثير من الشكاوى على هذا المكتب من المستشفيات الألمانية بخصوص تلاعب في الفواتير، وتورط بعض شركات التأمين الألمانية في هذا الجانب.