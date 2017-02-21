أعلن النائب مرزوق الخليفة أنه سيتقدم في جلسة مجلس الأمة المقررة في 7 مارس المقبل بطلب تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على النائب السابق مسلــم البــراك لكشف دوافعه وأسبابه وجــوانب القصور التــي أدت إلى وقوعه.

وأكــد فــي تصــريح صحافي أن قضية الاعتداء على البراك لن تمر مرور الكرام وتعتبر اعتداء على كرامة الكويتيين جميعا لما يحمله في نفوس الجميع من مكانة كبيرة ومحبة وتقدير بتاريخه الوطني الحافل بالمواقف الوطنية المشرفة.

وشدد الخليفة على أهمية التوصل إلى كل الأبعاد وراء هذا الاعتداء، خصوصا أن هناك تقصيرا واضحا تتحمله إدارة السجن في توفير الحماية اللازمة لجميع السجنــاء وضمــان سلامتهم.

واستغرب النائب الخليفة أسباب وجود المجرمين ومدمني الخمور في أماكن نزلاء أمن الدولة، الأمر الذي يستدعي التحقيق في كل هذه الجوانب لمحاسبة المقصرين مهما كان منصبهم.