تأسيس شركة اتصالات رابعة وبنك كاظمة وشركات للمترو وتدوير النفايات

قال النائب د.وليد الطبطبائي إنه وجه حزمة من الأسئلة لوزير المالية أنس الصالح عن نشاط الهيئة العامة للاستثمار وخاصة الاستثمارات العقارية في الخارج.

وأضاف في تصريح له بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن أمام الوزير أسبوعين وهي المهلة القانونية للإجابة واتخاذ خطوات للإصلاح وإما عليه صعود المنصة ومواجهة المساءلة النيابية.

وأوضح أنه منذ ثلاثة أشهر وهو ينبه على وجود خلل في الاستثمارات وخطأ في العقارات الاستثمارية التي بيعت في لندن ولم يجد تجاوبا من وزير المالية حول هذه القضية.

وشدد على أهمية إدارة صندوق الأجيال والاحتياطي العام للدولة بشفافية ونزاهة وعدم تعريضها للمخاطر وفتح المجال للعمولات والفساد بشأنها، مشيرا إلى أن هذا آخر سؤال سيوجه وسيكون الموعد فيما بينه وبين الوزير المنصة خلال أسبوعين.

وعلى صعيد آخر، كشف الطبطبائي عن أنه تقدم بتسعة اقتراحات بقوانين تنموية ترمي إلى تأسيس شركات مساهمة عامة للمواطنين و٢٦%‏ بمزايدة بين القطاع الخاص والـ ٢٤%‏ للجهات الحكومية.

وأشار إلى أن المقترحات تشمل تأسيس شركة اتصالات رابعة وبنك كاظمة الإسلامي وشركات كويتية للمترو وتدوير النفايات والطاقة الشمسية وإدارة المطارات وشركة أدوية والبتروكيماويات.

وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء الشركة الكويتية للطاقة الشمسية وجميعها شركات مساهمة عامة وتصب في صالح التنمية والشركة الكويتية للصناعات الدوائية.

وفي موضوع آخر، قال الطبطبائي إنه لا يمانع مناقشة حجة الحكومة في التجديد لوكيل وزارة الداخلية لما فوق سن التقاعد، على أن تقوم الحكومة بإعادة ١٥٩مدعيا عاما تمت إحالتهم إلى التقاعد وبعضهم لم يكمل الـ ٦٥ عاما.

وأشار إلى أنه إذا لم يعد هؤلاء إلى عملهم فستقع الحكومة في تناقض وسيكون ذلك إخلالا بمبدأ أن المواطنين سواسية سواء في إدارة التحقيقات أم غيرها من الجهات الأخرى.

وأكد الطبطبائي أن عوائد استثمارات صندوق إعانة المرضى تذهب لعلاج الحالات المحتاجة، وأن دعم الصندوق ضروري لأنه يقوم بدور كبير في مساعدة المرضى الفقراء وخاصة من غير الكويتيين.