شكاوى ومعلومات خطيرة حول الوضع في ميناء الشعيبة

كشف مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب د.عبد الكريم الكندري أن حادثة تعرض النائب السابق مسلم البراك للاعتداء من قبل أحد السجناء ستدخل ضمن التحقيق الذي ستجريه اللجنة مع وزارة الداخلية حول أوضاع نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أنه أشار في اجتماع لجنة حقوق الانسان الأخير إلى عدم وجود معايير واضحة لفرز النزلاء ولا توجد آلية لعدم خلط الجرائم الخطيرة.

وفي موضوع آخر، استغرب الكندري موافقة لجنة الداخلية والدفاع على مشروع القانون المتعلق بمنح وكيل وزارة الداخلية درجة وزير واستثنائه من شرط سن التقاعد، مؤكدا وجود شبهة دستورية واضحة بسبب الاخلال بمبدأ العدالة.

وبين ان مشروع القانون التفاف واضح على قوانين الكويت المتعلقة بالتقاعد بالإضافة الى إخلال بمبدأ تسلسل القيادات، موضحا انه لن تكون هناك مهام تضاف الى الوكيل بعد منحه درجة وزير بل فقط مزايا مالية.

واعتبر ان تعميم هذا الأمر على الوزارات سيخلق وزارة ظل غير قابلة للمحاسبة.

ودعا النواب الى اعلان موقف واضح برفض هذا المشروع انتصارا للعدالة وللكفاءات التي تنتظر دورها في الوزارات، ناصحا الحكومة بأن تعين وكيل وزارة الداخلية مستشارا في احدى الجهات.

وفي قضية أخرى، أعلن الكندري عن توجيه سؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات حول موضوع الموانئ وتحديدا ميناء الشعيبة، لافتا الى وجود شكاوى ومعلومات خطيرة وردت حول الوضع هناك.

وبين ان المعلومات تفيد بعدم وجود عمال نظافة بسبب عدم تجديد عقود النظافة، كما انه لا توجد عقود امن وسلامة في الموانئ رغم حصول عدد من الحوادث والوفيات.

وأضاف أن الموظفين في الموانئ لا يتم تزويدهم بلباسهم الرسمي والكل يتكفل بلباسه، وان المرشدين البحريين لا يوجد لديهم سائقون ويستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل.

وتمنى على الوزير الالتفات الى موضوع الموانئ، مؤكدا ان مدير الموانئ إذا استمر بهذا الأسلوب فإنه يحمل الوزارة والوزير وزر تصريحاته غير المسؤولة.

ورفع الكندري في ختام تصريحه أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية، سائلا المولى عز وجل ان يديم الافراح على الشعب الكويتي.