أكد النائب السابق، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية د.براك النون ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يحظى بمكانة متميزة في قلوب الكويتيين، وان مسيرة سموه حافلة بالإنجازات والمواقف الوطنية المشهودة، وزاخرة بالعطاء اللامحدود للكويت وأهلها، وهو الأمين المؤتمن المحب لكل أبناء الكويت.

وقال د.النون في تصريح صحافي: نحتفل هذه الأيام بالذكرى الحادية عشرة لتولي سمو ولي العهد مهام منصبه، مستذكرين بكل فخر واعتزاز ما قدمه سموه للكويت، وما يتميز به من أخلاق أبوية عالية، وتعامله الإنساني مع الجميع، وفتحه أبوابه لكل المواطنين، وحرصه الدائم على تواصله مع أبنائه واخوانه من أهل الكويت، مجسدا بذلك حقيقة الأسرة الكويتية الواحدة، ومؤكدا لثوابت الوحدة الوطنية التي كانت ولاتزال سورا منيعا يحمي الكويت من الفتن والاضطرابات والفوضى.

واضاف د.براك: نحن أبناء الكويت اذ نهنئ سمو ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة، فاننا واثقون ان سموه كان ولا يزال وسيبقى أهلا للثقة الغالية التي أولاه اياها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى جل وعلا ان يحفظ الكويت وأهلها، وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان، تحت راية سمو الأمير وولي عهده الأمين.