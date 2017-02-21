رغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون من تضحيات إلا أن رواتبهم التقاعدية ما زالت قليلة وضعيفة

أعلن النائب جمعان الحربش عن تقديمه اقتراحا بقانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

مادة أولى: يمنح معاشا استثنائيا ضباط الصف والأفراد العسكريون ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء.

مادة ثانية: يمنح المذكورون في المادة (الأولى) من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.

مادة ثالثة: تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.

مادة رابعة: تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يأتي:

من الملاحظ في التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق انها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريون الذين أفنوا حياتهم في العمل العسكري.

ورغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريون المتقاعدون في الدفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلية إلا أن رواتبهم التقاعدية ما زالت قليلة وضعيفة ولم تطرأ عليها الزيادة المناسبة، رغم خدمتهم الطويلة، ومعاشاتهم التقاعدية الحالية ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة.

لذا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنصاف العسكريين ومعاملتهم بذات معاملة الضباط.

ونص الاقتراح بقانون في المادة (الأولى) على منح معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للاطفاء، ونصت المادة (الثانية) على منح المذكورين بالمادة (الأولى) من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة، ونصت المادة (الثالثة) على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها، وألزمت المادة (الرابعة) الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء بدفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.