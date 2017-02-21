استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في قصر القضيبية امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن ولي العهد البحريني تأكيده على الموقع المتميز للعلاقات البحرينية ـ الكويتية الأخوية بأبعادها التاريخية والاجتماعية، مرحبا بكل ما من شأنه زيادة تعزيز هذه الروابط الوثيقة بما فيه المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقال سموه إن الاهتمام والمتابعة التي تحظى بها العلاقات البحرينية ـ الكويتية من القيادتين في البلدين هو استمرار للبناء على الأسس الراسخة التي أوجدها الآباء والأجداد للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين،

وأشاد بما تؤكده مواقف البلدين على الدوام من حرص على مواصلة تطوير أفق التنسيق والتعاون بينهما ودعم العمل الخليجي المشترك.

وأشاد سموه بزيارة الوفد البرلماني الكويتي للمملكة وما تسهم به من تعزيز التعاون البرلماني الثنائي وتوحيد الرؤى، منوها سموه بتنامي دور المجالس التشريعية واسهامها الجوهري في مختلف أوجه العمل الوطني.

وقال إن البحرين تثمن دوما المواقف الداعمة من الشقيقة الكويت في مختلف المواقف والمحطات، مؤكدا أن هذا ليس بالغريب على قيادة وشعب الكويت الذين يكن لهم الجميع في البحرين كل المودة والتقدير.

وهنأ باحتفالات الكويت الشقيقة بذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير، متمنيا سموه أن يعيد هذه المناسبة المجيدة بالخير والنماء المستمر برؤية قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها المخلصة.

من جانبه، أعرب الغانم عن تقديره لما لمسه من ولي العهد البحريني من دعم واهتمام بمواصلة تطوير العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا سعادته بتواجده وسط الأشقاء في مملكة البحرين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن ما يربط بين مملكة البحرين والكويت من علاقات أخوة وتعاون يزداد رسوخا وصلابة مع الأيام «فما يجمع البلدين أسس قوية من أواصر القربى والتاريخ المشترك ووحدة المصير».

وأشاد خلال استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق امس الاثنين بمواقف الكويت قيادة وشعبا المساندة والداعمة لمملكة البحرين مؤكدا أن هذه المواقف المشرفة ستظل على الدوام مصدر فخر واعتزاز من أبناء البحرين وتجسد حقيقة ما يجمع البلدين من روابط راسخة.

ورحب رئيس الوزراء بزيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى مملكة البحرين وما تمثله هذه الزيارة من أهمية في البناء على ما تأسس من قاعدة راسخة لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين، متمنيا أن تسهم الزيارة في مزيد من التطور في مجال التعاون الثنائي الذي يلبي التطلعات المشتركة.

كما شدد على الجهود التي يقوم بها سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد من أجل تحقيق الوحدة والتضامن العربي والخليجي في ظل ما يمتلكه سموه من رؤية حكيمة غايتها مستقبل أفضل للدول والشعوب العربية والخليجية.

كما اكد على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية نحو مزيد من الرخاء والازدهار، لاسيما في ظل ما تمتلكه هذه المجالس من أدوات تكفل لها وضع القوانين والتشريعات العصرية التي تلبي تطلعات المرحلة الراهنة ومستجدات المستقبل.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية في مختلف دول مجلس التعاون بما يعزز من قدرة دول المجلس على الاستمرار في جهودها التنموية ويمكنها من بناء حائط يزيد من مناعتها في مواجهة مختلف التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب الغانم عن خالص الشكر والتقدير للأمير خليفة بن سلمان على ما يوليه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات.

وأكد أن مواقفه الداعمة لتطوير التعاون الخليجي والارتقاء به إلى المستوى الذي يلبي طموحات دول وشعوب مجلس التعاون من شأنها أن تدعو إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد التكامل الخليجي مشيدا بما تشهده مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة وتطور في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء من النواب كل من فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري ود.حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، إضافة الى حضور رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن ابراهيم الملا والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وعميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.

وكان الغانم التقى في وقت سابق بالقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق من مجلس الأمة اذ أشاد القائد بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتي لها جذور تاريخية متينة وما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مطرد، بفضل حكمة قيادتي البلدين الشقيقين.

كما التقى كذلك بوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حيث استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الصالح: التشريعات الصادرة عن البرلمان الكويتي تنم عن عراقة الديموقراطية

الغانم للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الأشقاء

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له في المنامة امس رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وأهمية زيادة التنسيق بين مجلس الأمة الكويتي ومجلسي النواب والشورى البحرينيين في كل المجالات لاسيما في المحافل البرلمانية الدولية.

وأكد الغانم خلال اللقاء أن التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الأشقاء في دول مجلس التعاون هي من الثوابت التي تقوم عليها الديبلوماسية البرلمانية الكويتية.

وثمن دور مجلس الشورى بمملكة البحرين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على أهمية العمل على تبادل المعلومات والخبرات لتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية والتصدي لأي حملات تستهدف المساس بأمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أكد الصالح أن العلاقات البحرينية ـ الكويتية راسخة وتشهد ازدهارا ونموا متواصلا بفضل الرعاية والدعم الذي يوليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظهما الله بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الصالح بتميز التشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس الأمة الكويتي «والتي تنم عن عراقة العملية الديموقراطية في الكويت».

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أصدق التهاني للكويت بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لليوم الوطني للكويت، وذكرى يوم التحرير السادسة والعشرين.

وحضر اللقاء النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري ود.حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وعميد السلك الديبلوماسي السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري، اضافة الى عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وصل الى مملكة البحرين برئاسة وفد برلماني يضم كلا من النواب فيصل الكندري، وثامر السويط الظفيري، ود.حمود الخضير، وأسامة الشاهين، وماجد المطيري، وناصر الدوسري، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي.