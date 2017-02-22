عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له أمس إلى البلاد وذلك عقب اختتام زيارة رسمية إلى مملكة البحرين استغرقت ثلاثة أيام.

وكان في استقباله على أرض المطار كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والخدمات الهندسية خالد المطيري.

وكان الغانم والوفد البرلماني المرافق له قد التقى خلال زيارته القيادة السياسية في مملكة البحرين الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما عقد الغانم والوفد المرافق له مباحثات رسمية مع رئيسي مجلسي النواب والشورى البحرينيين أحمد بن إبراهيم الملا وعلي بن صالح الصالح.

وضم الوفد المرافق للغانم كلا من النواب فيصل الكندري وثامر السويط الظفيري ود.حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمين المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة عبدالحكيم السبتي والأمين المساعد لشؤون الحرس اللواء خالد الوقيت.