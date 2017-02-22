تسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نسخة من كتاب: «الكويت لا تنحني» لمؤلفه الإعلامي والكاتب البحريني سعيد محمد سعيد في احتفال سفارة الكويت بمملكة البحرين بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير، الذي أقامه عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت الشيخ عزام الصباح مساء الإثنين الموافق 20 فبراير بمقر إقامته في المنامة.

وعبر الغانم عن اعتزازه بالجهد الذي بذله المؤلف الذي وثق مذكراته وحكاياته وكتاباته أول أيام الاحتلال الصدامي الغاشم، ويضم الكتاب ثلاثة فصول، خصص المؤلف الفصل الأول تحت عنوان «ذاكرة العشق (1).. قصص نحكيها»، ضمنه القصص القصيرة الواقعية التي عايشها مع الكويتيين الذين تواجدوا في مملكة البحرين في الأيام الأولى من الغزو الغاشم في شهر أغسطس 1990، أما الفصل الثاني تحت عنوان «ذاكرة العشق (2).. يا لتلك الأيام»، جمع فيه مذكرات كتبها بخط يده يوما بيوم عن الأوضاع في البحرين منذ بدء الاحتلال الغاشم، وقصاصات وذكريات عن الفعاليات والمواقف، أما الفصل الثالث تحت عنوان «ذاكرة العشق (3).. حبر صحيفة»، فقد رصد فيه التقارير والمقالات والأخبار والقصص التي كتبها في صحيفة الأيام، بالإضافة إلى مواد صحافية مهمة كتبها زملاؤه، حرص على أن يوثقها لما تحويه من أهمية تاريخية.

وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في العام 2013 بالتعاون مع البيت الكويتي للأعمال الوطنية ضمن الاحتفالات بعيد التحرير مع فريق عمل مع المؤلف ضم كلا من نواف الهندال وأحمد الهندال (الكويت) والإعلامية ريم التيتون (مملكة البحرين)، كما صدرت الطبعات الثانية والثالثة والرابعة على التوالي بدعم من الكاتبة الشيخة عالية الخالد، وصدرت الطبعة الخامسة هذا العام 2017، ومما يجدر ذكره أن الكتاب يوزع مجانا في معارض الكتاب المحلية والدولية، حيث يشير المؤلف إلى أن مضمون الكتاب يوثق أواصر المحبة بين أهل البحرين والكويت، وهو بمنزلة هدية من شعب البحرين إلى الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، تعبيرا عن العرفان لدور ومكانة الكويت في دعم التنمية والتقدم في كل بلدان العالم، وقد تم توزيع أكثر من 10 آلاف نسخة مجانية حتى الآن.